“La ragazza con l’Europa in tasca” a Lucca: Lavinia Monti e l’Erasmus

L’appuntamento che apre “Bright-Night 2023“, “La Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori“ promossa da Imt, è quello di venerdì 22 settembre alle 18 alla Biblioteca della Scuola IMT, in piazza San Ponziano: la presentazione del romanzo “La ragazza con l’Europa in tasca” di Lavinia Monti (Bookabook editore). Intervengono Lavinia Monti, dirigente Dipartimento del Tesoro, Ministero dell’economia e delle finanze e autrice del libro; Andrea Averardi, professore in Diritto amministrativo, Scuola IMT e Paolo Pacini, giornalista, vice caposervizio de La Nazione.

“Che ci faccio qui?”: quesito semplice, risposta complicata. Se lo chiede spesso la protagonista Ludovica, che nasce alla fine degli anni Settanta in un elegante quartiere, con un papà professore universitario, affettuoso, ma sempre in ritardo, e una madre in carriera che la mattina la spedisce a una scuola di borgata e il pomeriggio la trasporta in un quartiere alto borghese, prima a un corso di catechismo snob e poi da un gruppo di scout vetero-comunisti.

La protagonista cresce e continua a galleggiare tra bolle socio-culturali diverse e spesso contrapposte, senza riconoscersi in nessuna di esse, fino a quando trova, nel viaggio in Europa, prima vacanziero, poi di studio e di formazione, un inedito ed elettrizzante lasciapassare per la scoperta della sua identità. La ragazza con l’Europa in tasca è un ritratto, ironico e a tratti emozionale, della “Generazione Erasmus” che invita a concepire l’Europa come un serbatoio inesauribile di opportunità, di esperienze indimenticabili, di crescita umana e professionale e di scoperta delle nostre infinite potenzialità.

Insomma un romanzo piacevole e stimolante in cui molti potranno sicuramente ritrovare esperienze e personaggi in qualche modo familiari, in un viaggio tutto da scoprire, pagina dopo pagina.