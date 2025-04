La Quinta D del “Giorgi“ la Del Prete, nipote del celebre aviatore-eroe lucchese

La classe 5D dell’Istituto Giorgi di Saltocchio nei giorni scorsi ha avuto l’onore di incontrare Alessandra Del Prete, nipote del celebre aviatore Carlo Del Prete, e Paolo Pescucci, studioso di storia e autore del libro “Carlo Del Prete. Eroe senza tempo, Medaglia d’oro al valore aeronautico“.

L’incontro, ospitato nella sede dell’istituto e inserito nel curricolo di Educazione Civica, ha fatto parte del progetto “Educare al territorio e alla sua storia“. Un’iniziativa significativa per gli studenti, considerando che la figura dell’aviatore lucchese si inserisce nel contesto della Prima guerra mondiale, periodo di studio della classe quinta.

Paolo Pescucci ha guidato i ragazzi in un viaggio nella memoria attraverso immagini storiche, ricostruendo la storia della loro scuola, che in origine portava proprio il nome di Carlo Del Prete. L’istituto nacque nel 1919 come “Scuola Popolare per Arti e Mestieri“, istituita con Regio Decreto 2527.

Nel 1928, in seguito alla prematura scomparsa di Carlo Del Prete a soli 31 anni, la scuola venne rinominata “Regia Scuola di Avviamento Professionale con Laboratori Carlo Del Prete“ con corsi per radiotelegrafisti e meccanici specializzati in motori d’aereo.