La prof Elisabetta Palagi parla dei solidi pilastri della nostra vita sociale

Si parlerà di “Sincronizzazione e imitazione: i pilastri della vita sociale“ all’Auditorium Biblioteca Agorà sabato 22 alle 17.30, iniziativa degli Amici dell’Agorà. A approfondire il tema sarà la professoressa Elisabetta Palagi del dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa. Le dinamiche che regolano la vita sociale si basano su due elementi fondamentali: la sincronizzazione e l’imitazione. Questi meccanismi, profondamente radicati nel comportamento umano, permettono agli individui di connettersi, comunicare e creare legami. La capacità di adattarsi ai ritmi e alle azioni altrui favorisce non solo l’empatia, ma anche la coesione di gruppi e comunità, rendendo possibile una convivenza armoniosa. Studi recenti su animali non umani evidenziano come tali processi siano essenziali per comprendere le interazioni sociali, gettando luce su aspetti chiave dell’evoluzione umana. L’evento fa parte della rassegna “Agorà della scienza“ ed è a ingresso gratuito.