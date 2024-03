La Pro Loco organizza un convegno di studi storici

La Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana e la Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi organizzano un Convegno di Studi storici previsto per i giorni 7 e 8 settembre 2024 a Castelnuovo. Coloro che intendono presentare un contributo, , sono invitati a segnalare il titolo dello stesso, accompagnato da un breve sunto, alla Segreteria del Convegno al massimo entro il prossimo mese di maggio. Si ricorda fin d’ora che il testo definitivo del contributo sarà poi riunito, come di consueto, in un volume di atti, che costituirà il 16° volume della serie. Tutte le comunicazioni dovranno essere indirizzate alla Segreteria del Convegno: Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana, via Cavalieri di Vittorio Veneto – 55032 Castelnuovo Garfagnana (Lucca) – tel. 0583-641007 – e-mail [email protected]