La Primaria vince "Presepi in Grotta"

La scuola Primaria di Pieve San Lorenzo, in comune di Minucciano, facente parte dell’Istituto Comprensivo di Piazza al Serchio, ha vinto il concorso "Presepi in Grotta", arrivato quest’anno alla nona edizione, promosso e organizzato dal Corchia Park di Levigliani, il bel paese dell’alta Versilia dove si è tenuta la premiazione dell’ormai noto concorso, a cui hanno partecipato tantissimi ragazzi delle elementari e medie del territorio garfagnino e versiliese, sprigionando la loro fantasia nella costruzione di tanti bei presepi, esposti per diversi giorni all’ingresso della Grotta Antro del Corchia, che i visitatori hanno potuto ammirare per poi dare il loro voto.

La Primaria di Pieve San Lorenzo ha vinto davanti alla Media "Martiri di Sant’Anna" di Pontestazzemese e alla Primaria "Bibolotti" di Pietrasanta. Alla cerimonia hanno partecipato le insegnanti delle scuole e una rappresentanza degli alunni che sono stati premiati dal presidente del Corchia Park Emiliano Babboni e dall’assessore del Comune di Stazzema alla Pubblica istruzione e Turismo Margherita Minetti. Questa edizione ha visto la partecipazione di dodici scuole di tutta la Toscana. Oltre a quelli dei tre vincitori erano stati meritevoli di fare parte della mostra i presepi delle Primarie di San Romano in Garfagnana, Gorfigliano, "Mutti" di Strettoia, Monzone, "Leonardo da Vinci" di Prato, Sillano, Piazza al Serchio e i lavori delle Medie di Gallicano e di Gramolazzo. Alle prime tre scuole classificate è stato corrisposto un premio in denaro da spendere in materiale scolastico.

Dino Magistrelli