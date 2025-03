La prevenzione nel carrello. Screening oncologici facili

Al via la sesta tappa della campagna “Metti la prevenzione nel carrello“, promossa da Regione Toscana, Ispro e Unicoop Firenze, in collaborazione con Asl Toscana Nord Ovest, per promuovere la prevenzione e l’adesione agli screening oncologici. Fino al 28 marzo l’Unità Mobile dell’Ispro, sosterà nel parcheggio del centro Coop.fi di Lucca Viale Puccini per consentire di effettuare ecografie mammarie, in particolare, per le donne al di sotto dei 40 anni. Nel periodo dell’iniziativa, nella galleria del centro Coop.fi di Lucca sarà presente un punto informativo dove verificare il possesso dei requisiti per accedere agli screening e chiedere informazioni e orientamento sulla prevenzione.

L’evento fa parte di un più ampio protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Ispro e Unicoop Firenze che ha come obiettivo la condivisione e la diffusione, sul territorio toscano, di attività di prevenzione, promozione della salute, stili di vita e di interventi per favorire sempre di più l’adesione agli screening oncologici. Nelle prime cinque tappe l’iniziativa ha registrato una grande adesione: a luglio 2024, presso il Centro Gavinana, nell’Unità mobile sono state effettuate in un mese mille mammografie.

Durante la settimana di permanenza a Prato, lo scorso settembre, altre 200 donne si sono sottoposte alla mammografia presso l’Unità Mobile. Tra ottobre e dicembre 2024, nelle tappe a Ponte a Greve, Sesto Fiorentino e Lastra a Signa sono state effettuate 3250 mammografie. Dopo Firenze, Prato, Sesto Fiorentino, Lastra a Signa e Lucca, nei prossimi mesi l’iniziativa proseguirà in altri centri Coop.fi con un’ulteriore tappa a Firenze e altri appuntamenti nelle province di Pistoia, Pisa, Arezzo e Siena: nei punti vendita di Unicoop Firenze toccati dall’iniziativa sarà possibile verificare il possesso dei requisiti per accedere ai programmi di screening oncologici e partecipare ad attività dedicate alla prevenzione, con il supporto dei professionisti Ispro.

Fino al 28 marzo è possibile fare ecografia mammarie presso l’Unità Mobile Ispro, dalle 10 alle 16. Per tutte le donne sotto i 40 anni è possibile, con richiesta medica, prenotare l’esame telefonando al numero unico Cup 0585 498498 dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 il sabato, oppure su prenota.sanita.toscana.it, ai distretti, alle farmacie.