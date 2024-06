La presentazione diventa solidale. Sostegno a “Save the Children“

La presentazione del rapporto di sostenibilità da parte di Lucart si è tenuto nell’Auditorium di Save The Children Italia, a testimonianza dell’ormai storico sodalizio del gruppo con l’organizzazione che, da anni, lotta per salvare la vita dei bambini e per garantire loro un futuro migliore. Lucart sostiene infatti tre importanti progetti dedicati ai bambini: Fiocchi in ospedale. Progetto di Save the children nato per favorire non solo la salute dei più piccoli nei loro primi 1000 giorni di vita ma anche per ascoltare e accompagnare futuri e neo genitori.

Il progetto, presente in diverse città italiane, risponde in modo tempestivo anche ai bisogni causati da particolari fragilità, come il disagio psicosociale. Spazio mamme. Sono luoghi dove i genitori e i loro bambini possono essere sostenuti gratuitamente. Obiettivo del progetto è quello di contrastare i fattori che favoriscono l’incremento della povertà minorile e di prevenire il fenomeno della povertà educativa attraverso i ‘punti luce‘.

Sono spazi creati nei quartieri e nelle periferie più svantaggiati per offrire opportunità formative ed educative gratuite ai bambini e ai ragazzi fino ai 17 anni. Tra i servizi il sostegno allo studio, laboratori, giochi e attività motorie. Sono offerte, inoltre, consulenze legali, psicologiche, pediatriche e di supporto alla genitorialità.

Tornando invece ai dati del rapporto di sostenibilità presentato ieri, Francesco Pasquini, Chief sales e marketing officer di Lucart, ha commentato: "Oltre 1700 dipendenti che portano avanti la cultura della sostenibilità. Il Rapporto di sostenibilità è stato creato con l’impegno di tutti. Come azienda butteremo giù anche un vasto programma di formazione: il tema della sostenibilità è in continuo aggiornamento ed è importante che i nostri dipendenti non rimangano mai indietro. Investire internamente è fondamentale. Per diventare sempre più sostenibili stiamo sperimentando tante diverse possibilità di tecnologia, tante sfide che vinceremo solo tutti insieme. Lavoriamo sempre con un orizzonte di lungo periodo. Sognare è giusto, facciamolo in grande ma rendiamo anche i nostri desideri reali".

