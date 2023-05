La “Porcari corre“ fa 37 Una festa per vivere lentamente il territorio

Identità col territorio, costruzione della comunità perché favorisce il contatto tra generazioni diverse, aggregazione, inclusione, visto che partecipano anche disabili in carrozzina e famiglie intere, con bambini piccoli nei passeggini. Sono le caratteristiche della "Porcari corre", la passeggiata lenta (ovviamente chi vuole correre più spedito lo può fare) che domenica 21 maggio completerà la 37ª edizione.

La manifestazione ludico-motoria è stata presentata in conferenza stampa in Comune a Porcari dal sindaco Leonardo Fornaciari, dalla consigliera comunale allo Sport Susy Rovai, da Gino Diodati presidente dell’Atletica Porcari che organizza l’evento e da Lorenzo Azzi in rappresentanza di Sofidel, la multinazionale che ha sede in paese e che da sempre è amica dell’iniziativa.

Quattro i percorsi diversi per tutti i gradi di preparazione. C’è quello da 3 chilometri, pianeggiante, pensato per le famiglie con passeggini e per persone sulla sedia a rotelle, che si sviluppa su un anello intorno al centro del paese.

Il percorso da 5 chilometri allunga sulla Torretta, la collina panoramica di Porcari, ed è consigliato per chi non vuole camminare troppo e, al tempo stesso, beneficiare di una delle viste più suggestive sulla Piana.

C’è poi l’anello da 12 chilometri, che attraversa i territori di Porcari e arriva fino alla fattoria di Montechiari. Il percorso più lungo è quello da 18 chilometri, raggiunge luoghi suggestivi come il Quercione di Gragnano, nel Capannorese, e attraversa il centro storico di Montecarlo. Ritrovo alle 7.30 in piazza degli Alpini. Ritiro cartellini dalle 7.30 alle 9: costo iscrizione 3 euro tesserati dei tre trofei uniti: Lucchese, Pisano e Tre Province; 3,50 gli altri. Per iscrivere i gruppi e prenotare i cartellini è possibile telefonare al numero 338.8059889 oppure presentarsi nel luogo dello start domani dalle 15 alle 19.

"E’ un’occasione per vivere lentamente il territorio - commenta il sindaco - per godere di scorci particolari. Lo spirito non è competitivo, ma è una sinergia con la propria terra". Non sono previsti disagi per gli automobilisti: tutte le strade rimarranno aperte, ad esclusione di piazza degli Alpini e di via Catalani nel tratto che va dall’ex Cavanis fino al panificio Toschi.

Lungo i percorsi il traffico sarà regolato da alcuni volontari che assicureranno un passaggio protetto ai podisti. Ai partecipanti sarà offerto, in omaggio, un pacco di prodotti di carta Regina, sponsor ufficiale della manifestazione.

Massimo Stefanini