La polizia municipale cerca agenti Nuovo concorso dopo vent’anni

Quello che in teoria è un sistema normalissimo di avvicendamento del personale con il concorso come metodo di reclutamento, per Altopascio assume i contorni di un fatto storico. Sì, perché il Comune del Tau cerca di incrementare il numero degli agenti della polizia municipale e il concorso che sarà fatto dopo l’estate ritorna, per i vigili urbani, dopo oltre venti anni. Avete capito bene. Due decenni. Arriveranno due operatori che porterà l’organico a undici addetti. Per un territorio di 16 mila abitanti. Ironia della sorte, trenta anni fa, nel 1993, Altopascio aveva sedici vigili per 9 mila residenti. Adesso è esattamente il contrario: 9 agenti per 16 mila persone. La formula ideale sarebbe quella di un agente ogni mille abitanti.

L’aspetto fondamentale è che questo concorso darà origine ad una graduatoria, che rimarrà un patrimonio prezioso per il futuro. "Il turn over è stato notevole, con pensionamenti, ricambio generazionale o persone che hanno cambiato lavoro, – ha spiegato in conferenza stampa il primo cittadino Sara D’Ambrosio – e non crediate che indire una simile opportunità occupazionale sia così semplice, soprattutto sotto il profilo normativo e, magari può apparire secondario, dei costi. Perché è plausibile che la partecipazione sia notevole. Noi ci vogliamo investire. Dopo averlo fatto in dotazioni e tecnologie (la visualizzazione degli accessi, modello seguito anche da altri Enti, 50 telecamere a disposizione delle forze dell’ordine, sostituzione delle auto della polizia locale), adesso è il momento delle persone". Fin qui il sindaco. Tra l’altro, in base alle domande che dovranno arrivare entro il 19 giugno e ad una eventuale pre-selezione per scremare i partecipanti, bisognerà studiare dove sistemarli per fargli svolgere le prove d’esame.

La palestra di via Marconi sembra la più idonea, sempre che non arrivino a migliaia, come spiega l’assessore al personale Daniel Toci: "Il 19 giugno sapremo meglio come organizzarci. E’ auspicabile che partecipino anche ragazzi di Altopascio, perché poi quelli più lontani si trasferiscono. Serve il diploma come titolo di studio minimo, ma ovviamente sono bene accetti anche i laureati. Tre prove, scritta orale su tutti i campi di operatività della Municipale e di idoneità fisica. Entro il 31 dicembre 2023 saranno in pianta organica. La graduatoria ha valore tre anni".

Massimo Stefanini