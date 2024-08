La pista di ghiaccio trasloca al Caffé delle Mura

La storica pista su ghiaccio che durante le festività natalizie ha allietato grandi e piccoli trasloca già nei prossimi mesi. Dopo un confronto durato anni con la Soprintendenza, che non ha mai visto di buon occhio la struttura e la sua disposizione nella centrale e storica piazza Grande, il Comune di Lucca ha deciso di individuare la nuova collocazione della pista nell’area di piazzale Vittorio Emanuele, sulle Mura, all’altezza del Caffè delle Mura. La pista potrà restarvi da fine novembre a inizio febbraio per l’annualità 2024/2025, con la possibilità di rinnovare l’affidamento anche per l’annualità 2025/2026 al fine, si legge nella determina comunale, "di valorizzare il territorio e offrire un iniziativa completa che raccolga nel suo insieme sport, animazione e intrattenimento, rinnovando l’esperienza già svolta in passato". Nelle scorse settimane è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato alla concessione dell’area per l’allestimento e la gestione della pista di pattinaggio sul ghiaccio ed ora, con le offerte che sono giunte a Palazzo Orsetti, è stata nominata la commissione che deciderà quale sarà la più congrua. Della commissione giudicatrice fanno parte Antonio Marino, dirigente del Settore 3 - Sviluppo Economico e Tributi del Comune che è il presidente, Simonetta Paoletti, Laura Peschiera e Antonella Grasseschi, esperte amministrative, contabili e socio-culturale del Comune.