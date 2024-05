La pioggia non ferma il concertone. Gaia, Arisa e Capossela sul palco del Primo Maggio: successi e tributo

Nessuno è voluto mancare. Nonostante la pioggia, il tradizionale concertone del Primo Maggio in piazza Moro a Capannori è andato in onda regolarmente. In tanti, arrivati da varie zone della Toscana, oltre ai lucchesi, hanno apprezzato l’evento promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Regione Toscana e LEG Live Emotion Group.

Grande successo quindi per l’ormai tradizionale manifestazione musicale, che si è aperta con l’esibizione di Gaia, cantautrice italo-brasiliana, una dei più talentuosi artisti under 30 italiani. A seguire sul palco di piazza Aldo Moro si è esibita Arisa, cantante e personaggio televisivo dalla voce inconfondibile. A chiudere il concerto è stato Vinicio Capossela, cantautore, ri-trovatore, immaginatore, che si è esibito insieme a FAN FATH AL, la fanfara balcanica, facendo ballare la piazza.

Capossela ha dedicato un bis, "Ovunque proteggi", a Lele Panigada, al quale è stato intitolato un premio musicale, la cui finale si è svolta sabato 30 aprile sullo stesso palco. A metà pomeriggio per parlare dei temi del lavoro sono saliti sul palco il sindaco, Luca Menesini, con tutta la giunta, l’assessore al Lavoro della Regione Toscana, Alessandra Nardini e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali: Antonio Mercuri per la Cgil, Simone Pialli per la Cisl e Massimiliano Bindocci per la Uil.

Quest’ultimo ha parlato a nome delle tre organizzazioni sindacali. Presenti anche stand delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e quelli della Commissione Pari Opportunità, del Centro di Ricerca Rifiuti Zero, dei Donatori di sangue, delle Misericordie e dell’Ordine degli Infermieri di Lucca.

Il concerto è stato quindi anche un’occasione per promuovere servizi e realtà territoriali. Grande successo anche per la finale del concorso musicale ‘Lele Panigada’ nato da un’idea di Michela Panigada e Marco Bachi che, promosso dal Comune in collaborazione con WØM FEST, si è svolto sul palco di piazza Aldo Moro martedì 30 aprile. A sfidarsi le due band finaliste "Ore Di Sole" e "UnaDaSola" che ha vinto: un duo composto da Arianna Lorenzi e Francesco Tommasi. In piazza anche molte associazioni ed Enti locali con i loro stand.

Massimo Stefanini