La pasticceria Buralli apre punti vendita anche a Lunata e in centro storico

Si terrà oggi alle 18 l’inaugurazione della pasticceria Buralli nei locali della ex pasticceria Cerri a Capannori in via Pesciatina 202, frazione Lunata. Il gruppo Buralli amplia così i propri presidi di somministrazione con l’acquisizione di due nuove “Boutique di Pasticceria”. Una in pieno centro storico e l’altra, appunto, sulla via Pesciatina. Il gruppo in piena espansione è guidato da Mauro Faggi e Giorgio Xiao.