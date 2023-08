"La parata del Sogno" Due giorni di motori solidarietà e volontariato dalla parte dei bambini

Nella frazione di Puglianella e nel capoluogo Camporgiano, sabato 26 e domenica 27 agosto, ritorna "La parata del Sogno", due giornate all’insegna della solidarietà, partecipazione, volontariato e motori, promosse insieme da Comune di Camporgiano, con il sindaco Francesco Pifferi grande sostenitore della manifestazione, da Organization sport events (Ose), le associazioni Taxi Rally e La Grotta, Pro Loco di Camporgiano e l’Associazione II Sogno Onlus, attiva in Garfagnana e Mediavalle dal 2007, che si rivolge a bambini e ragazzi diversamente abili e alle loro famiglie, allo scopo di sostenerli e accompagnarli nel percorso di crescita, riabilitazione assistenza e autonomia. In questi due giorni, dunque, bambini e ragazzi de Il Sogno avranno così la possibilità di salire come passeggeri sul sedile di destra di una macchina sportiva, accanto ai tanti campioni e piloti che hanno scelto di cuore di trascorrere due giorni con loro. Domenica, le verifiche auto e documenti piloti dalle 7,30 alle 8,30 a Puglianella. Quindi l’inizio della manifestazione "Il Sogno Village", presentazione dei piloti, iscrizione Taxi rally e la partenza della prima macchina da corsa con i giovani de Il Sogno che proveranno la sensazione di essere in corsa vicino a dei campioni. Il tracciato va da Puglianella a Vitoio e ritorno, ovviamente con velocità ridotta rispetto alle normali prove speciali. Alle 12 ristoro presso La Grotta con prodotti tipici e di nuovo le corse nel pomeriggio.

Nel settore "Il Sogno Village", presente un banchetto de "Il Sogno" per la raccolta fondi, uno stand con simulatori a cura della Seven Speed Racing, le storiche Fiat 131 di Bettega-Perissinot e la Lancia Stratos di Munari e uno stand del museo del Rally del Ciocco. Tra i piloti che hanno aderito Paolo Andreucci, Cunico, Falleri, Ciuffi, Lorenzoni, Bartolomei, Stefano Martinelli, Contrino, Ferrarini, Marchetti, Alessio Pellegrini, Innocenti, Bravi, Geminiani, Fabbri, Nicola Rossi, Davide Laco, Incerti, Fenzi, Fanucchi, Nori, Picciani, Mariani, Bazzano, Pucciani, Salvucci, Andreini, Bianchini, Bertini, Lombardi, Giuseppe Carli, Paolo Salvini, Andrea Caroti, Andrea Puccetti, Lorenzo Costi, Massimiliano Canu.

Dino Magistrelli