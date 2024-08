La pagella dell’estate. Turisti innamorati: "Persone gentili e piazze stupende"

LUCCA

Come ogni estate, Lucca è piena di turisti, che provengono da ogni parte del mondo. Diverse sono le motivazioni che spingono a scegliere questa città come destinazione: chi vuole evadere dal freddo del proprio paese, chi vuole vedere un po’ di storia e chi, semplicemente, è affascinato dall’architettura della città. In compagnia del partner, della famiglia o degli amici, Lucca è una piacevole meta per chi vuole trascorrere in compagnia le proprie vacanze.

L’impressione dei turisti verso la città è positiva: soprattutto gli stranieri spendono solo belle parole nei confronti di Lucca. Ne sono un esempio Sjoerd e Maaike (in foto), una giovane coppia proveniente dall’Olanda che, sebbene sia a Lucca da solo qualche giorno, apprezza la bellezza della città: "Siamo arrivati da poco e resteremo qualche giorno. Abbiamo visitato il centro, ha un’architettura bellissima. Ottimo anche il cibo ma, soprattutto, ci hanno colpito le persone, che sono davvero amichevoli".

Per Gudfinna e Pall invece, dall’Islanda, questa è la terza visita a Lucca, che li ha colpiti a tal punto che hanno deciso di tornare anche quest’anno: "Amiamo Lucca, prima di oggi l’avevamo visitata solo dalla mattina alla sera, ma adesso abbiamo deciso di alloggiare qua. Le persone sono molto gentili e amichevoli e la città è davvero bella. E’ molto diversa dal nostro paese d’origine, da ogni punto di vista, qua è molto caldo". Anche Emilia e Tom, dalla Polonia, esprimono le loro parole di ammirazione: "Staremo a Lucca solo un giorno. Alloggiamo a Montecatini ma non potevamo non visitare questa città piena di storia. Puccini è nato qui, questo ci ha spinto a sceglierla come meta di oggi".

Lucca è apprezzata anche per le opportunità che offre ai turisti, come affermano Kim e Ron, dall’Australia: "Per ora abbiamo fatto shopping e visitato piazza San Michele e piazza Napoleone. Siamo rimasti affascinati dalla loro bellezza. Lucca offre tantissime opportunità, ieri sera abbiamo ascoltato musica dal vivo. Ci sono molte differenze rispetto al nostro paese, qua c’è molta storia".

Sara Gianneschi