La “nuova“ Provincia. Inizia l’era Pierucci. Ma è subito scontro con Del Ghingaro

Comincia l’era Pierucci a palazzo Ducale: domani, giovedì, alle 17, nella sala Rappresentanza di Palazzo Ducale si terrà – infatti – il primo consiglio provinciale di Lucca dopo le elezioni dello scorso 29 settembre che hanno visto vincere, con circa il 55 per cento dei voti, Marcello Pierucci, sindaco di Camaiore e candidato dalle forze di centrosinistra.

L’ordine del giorno della prima seduta del mandato amministrativo dell’attuale sindaco di Camaiore prevede l’esame della condizione degli eletti in consiglio (convalide ed eventuali surroghe); il giuramento del presidente ed eventuali comunicazioni all’assise che, lo ricordiamo, è formata da 12 consiglieri più il presidente.

A risultare eletti lo scorso 30 settembre sono stati Chiara Consani e David Saisi per la lista "Civici e plurali"; Lorenzo Alessandrini per "Civici in Provincia -Pierucci presidente"; Andrea Carrari, Luca Menesini, Patrizio Andreuccetti, Pietro Onesti, Federico Gilardetti per la lista "Provincia casa dei comuni democratici civici e progressisti"; Armando Pasquinelli, Antonio Tognini, Mara Nicodemo, Simone Frugoni per la lista "Centrodestra e civiche per Mario Pardini presidente".

La consiliatura, peraltro, inizia subito con una polemica, che prende spunto dalle dichiarazioni proprio di Pierucci che ha ribadito pubblicamente come non intenda confrontarsi con il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, che era assolutamente contrario alla sua candidatura, quanto semmai con i suoi assessori.

Immediata la replica al vetriolo di Del Ghingaro: "Il neo presidente (minuscolo) della Provincia (maiuscolo), in una recente intervista dichiara che non parlerà col sindaco di Viareggio e cercherà invece collaborazione con alcuni suoi assessori. Come prima comunicazione pubblica direi niente male: intelligente, lungimirante, appropriata, elegante. È sempre un piacere vedere come qualcuno riesca a dimostrare che ci sia sempre più bisogno di strumenti culturali nella nostra società. Complimenti al presidente (minuscolo) per averci ricordato che, a volte, il rispetto delle istituzioni e dell’educazione è davvero una scelta".

Il primo consiglio dell’era Pierucci – che in virtù della legge Delrio è anche presidente del Consiglio provinciale – sarà preceduto domani da una breve introduzione musicale che vedrà protagonista un ensemble degli studenti del Conservatorio Boccherini di Lucca che eseguirà l’Inno d’Italia e alcuni brani di Giacomo Puccini. Il quartetto del Boccherini è formato da Gabriele Petriccioli, Luca Mannini, Tommaso Andreotti e Daniele Merlo.

Fabrizio Vincenti