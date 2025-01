La nuova fase di ‘Spesa per tutti’

Aiutare le famiglie in difficoltà a reperire prodotti alimentari, ma anche diffondere una cultura volta a combattere lo spreco del cibo sostenendo un uso consapevole dei prodotti: sono queste le finalità principali di ‘Spesa per tutti’, il progetto nato nel 2016 e che, alla vigilia del decimo anno, entra in una nuova fase di programmazione i cui contenuti sono stati presentati ieri a Firenze. Le risorse individuate sul versante pubblico per il triennio ammontano a 545.000 euro (di cui ben 385.000 di fondi regionali), a cui si aggiungerà un cofinanziamento di quasi 110.000 euro in risorse materiali e persone, da parte di Caritas e Banco alimentare.