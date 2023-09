"La Mostra di Lorenzetti a Lucca: Fra Sorrisi e Sacrifici del Nostro Passato"

Fino a sabato 30 Settembre,nell’oratorio di San Benedetto in Gottella,sede della Confraternita dei Legnaioli, in Piazza Bernardini (ore 1518) continua la mostra di Adolfo Lorenzetti dal titolo “Il Buio e la Luce il Tempo che va e della Vita solo i Ricordi”. Il pittore lucchese rappresenta nei suoi dipinti, (esposti e presentati con un allestimento studiato ad arte con fondo rosso e luci bianche e blu che illuminano la chiesa mettendo in evidenza l’altare maggiore) una realtà che ormai non esiste quasi più: case vuote, abbandonate nella campagna lucchese, che un tempo ospitavano famiglie di contadini; quei muri scrostati che ci raccontano le storie di una vita dura difficile,piena di sacrifici, ma anche di sorrisi di emozioni, di amori,di duro lavoro. Lorenzetti usa la solita tematica anche nelle composizioni; gli oggetti che rappresenta lo legano ai ricordi di un tempo,il buio e la luce che attraversa il dipinto ci racconta i momenti di gioia e di tristezza del suo passato. Venti opere che raccontano anche il nostro passato.