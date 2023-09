"La Morte del Papa di Giovanni Pascoli a Barga. Racconti di Moscardini"

Sabato alle 17 alla Fondazione Ricci di Barga conferenza “La morte del Papa” di Giovanni Pascoli. Il poemetto della Valle delle Corsonna. Un racconto per immagini a cura della dott.ssa Sara Moscardini. L’evento si tiene nel calendario della mostra “Lungo la sponda del mio dolce fiume. Corsonna. Immagini e storie lungo la Corsonna.” a cura di Fondazione Ricci e Istituto Storico Lucchese sez. Barga con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Pinelli Assicurazioni. La mostra che rimarrà aperta fino al 15 ottobre presso la Fondazione Ricci in via Roma,20 a Barga è aperta con i seguenti orari: martedì 11-13, venerdì 15,30-19,30 e sabato e domenica 11-13 e 17-19. “La Morte del Papa” è una delle più belle opere poetiche dedicate da Pascoli al territorio barghigiano e in particolare a quel lembo di terra bagnato dal torrente Corsonna e dominato dalle cime dell’Appennino. Nonstante il titolo che richiama la figura del pontefice, la protagonista di questo poemetto è una abitante di questa valle realmente esistita, Teresa Agostini, che morì a inizio del secolo scorso con la fama di ultracentenaria. Sara Moscardini propone un viaggio tra i versi di un poemetto che racconta tanto di questa terra.