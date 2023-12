La mitica 5A del “Vallisneri“ anno 1987. Festosa rimpatriata degli ex studenti

A 36 anni dalla maturità, una buona rappresentanza della mitica 5A del liceo scientifico “Antonio Vallisneri” di Lucca si è data appuntamento per una rimpatriata all’insegna della convivialità e del ricordo dei tempi che furono. Seduti non più sui banchi di scuola, ma al tavolo del “Reloo Caffè” di San Filippo per una simpatica apericena, i maturi del 1987 hanno ripercorso l’intenso e spensierato periodo liceale, in una relazione che dal febbraio 2015 – quando la classe si era ritrovata tutta insieme per la prima volta – non si è più interrotta. Nostalgia e divertimento, dunque, ancora una volta, per questi diciottenni e diciannovenni del 1987, che hanno rievocato i vecchi tempi e condiviso le proprie esperienze di vita. In attesa di una cena vera e propria, già in fase di organizzazione per i primi mesi dell’anno, si sono ritrovati – con qualche anno in più, ma in piena forma – Mario Tonarelli (il primo a sinistra nella foto), Jerry Lencioni, Antonio Casini, Nicola Lapini, Flavia Cinti, Susanna Gori, Sirio Del Grande, Nicola Paoli, Laura Giannini e Carlo Luchi (il primo a destra).