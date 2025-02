La minoranza di Castelnuovo sostiene Porcari

Il gruppo consiliare di minoranza Castelnuovo per tutti, con capogruppo Elena Picchetti, ha espresso solidarietà ai cittadini di Porcari che, nei giorni scorsi, hanno manifestato a Firenze contro il piano regionale dei rifiuti approvato da Regione Toscana. "Si tratta, infatti – spiega il gruppo Castelnuovo per tutti, - di una modifica legislativa che, se non corretta, consentirà in tutto il territorio regionale la realizzazione di impianti di trattamento rifiuti anche a ridosso dei centri storici della città e dei borghi toscani".

"A Porcari - sottolineano i consiglieri castelnuovesi - il rischio è la realizzazione di una fabbrica di pannoloni estremamente impattante per la salute dei cittadini a due passi dal centro. La modifica dell’attuale legge, che vieta espressamente la realizzazione di attività di quel tipo nella cerchia di 200 metri dai centri abitati con una disposizione come quella di “porre particolare attenzione agli impianti che ricadrebbero nei 200 metri da un centro abitato“, costituisce un grave errore nella regolamentazione del territorio di tutti i comuni toscani".

Dino Magistrelli