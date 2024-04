La Marcia delle Ville. Iscrizioni a quota 6.500

Siamo a 6.500 iscritti e c’è tempo fino al 15 aprile per avere un pettorale. L’edizione numero 47 (per il 50° anniversario del 2027 allo studio eventi particolari) della Marcia delle Ville che si correrà domenica 28 aprile e che sarà a numero chiuso, non più di 10mila partecipanti, è stata illustrata in conferenza stampa a Capannori dall’assessore allo Sport e al Turismo Lucia Micheli e da Ruggero Taddeucci, presidente dell’associazione dei marciatori marliesi che organizza la manifestazione, oltre ad Elizabeth Franchini in rappresentanza della Fondazione Bml.

Quattro percorsi, da 4-10-16-26 chilometri e tre le partenze. La partenza A sui percorsi di 16 e 26 chilometri (2.000 pettorali disponibili da ritirare dalle 7 alle 7.45) è in programma alle 8; la partenza B, sui percorsi di 10 e 16 chilometri (5.000 pettorali disponibili da ritirare dalle 8.30 alle 9.15) è prevista alle ore 9.30; la partenza C, sui percorsi di 4 e 10 chilometri (3.000 pettorali disponibili da ritirare dalle 9.45 alle 10.15) si terrà alle ore 10.30.

Novità dell’edizione 2024 la modifica del percorso di 16 chilometri che attraverserà per la prima volta la Villa del Vescovo sviluppandosi nella campagna ricca di vigneti ed uliveti di Segromigno in Monte. Malgrado sia sempre più difficile trovare volontari, lungo gli itinerari saranno presenti punti di ristoro dove i podisti potranno rifocillarsi. La manifestazione mantiene la sua connotazione plastic free, poiché lungo i percorsi non ci saranno materiali in plastica. Tutto nella massima inclusività, grazie alla collaborazione della Fondazione Bml, poiché il percorso di 4 chilometri sarà accessibile anche alle persone con disabilità che potranno disporre anche di un apposito parcheggio.

Le ville e le fattorie aderenti: Villa Reale, Villa Del Vescovo, Villa Mansi, Villa Lazzareschi, Villa Torrigiani, Villa Brughier, Villa Guinigi, La Specola, La Badiola, Fattoria Colle di Bordocheo, Tenuta di Valgiano, Chiusa di Nanni, Colle Verde, Villa Petrini. In occasione della manifestazione sportiva tutti i partecipanti alla gara in possesso del pettorale o della ricevuta di acquisto e un loro familiare, dal 27 aprile al 5 maggio, potranno usufruire di un biglietto di ingresso ridotto per visitare il complesso di Villa Reale.

Il preludio sabato 27 aprile, dalle 9, all’interno del mercato di Marlia, sarà inaugurato il "Marcia delle ville ‘Expo’", 500 metri quadrati con stand di espositori, cibo di strada, ritiro dei pettorali e tantissimo intrattenimento, mentre domenica 28 aprile si terrà la marcia vera e propria, con partenza e arrivo come di consueto in piazza del Mercato a Marlia.

All’Expo, brand assoluti come Redbull e Toyota. L’appello degli organizzatori è quello di rispettare orari e scelta dei percorsi.

