La magia del Natale a Fornaci . Arriva “Christmas Village“: "Grande festa in tutto il territorio"

Fornaci di Barga si veste di Natale: torna il “Christmas Village”, la manifestazione che per tutto il mese di dicembre, fino al 5 gennaio 2024, animerà la frazione con tantissimi eventi. Si parte sabato 2 dicembre e si prosegue per tutti i fine settimana del mese, fino a venerdì 5 gennaio: cinque weekend all’insegna di mercatini, cinenatale, spettacoli, merende e laboratori dedicati ai più piccoli: una serie di appuntamenti che faranno respirare l’atmosfera natalizia a grandi e piccini. Il programma è supportato dal Comune di Barga e vede il coinvolgimento organizzativo del Cipaf e dei commercianti di Fornaci, oltre che di tante associazioni fornacine, da Fornaci 2.0 agli Incartati, dai Marciatori di Fornaci “Amici di Mariella” ai Mercanti d’Arte, dall’associazione Donatori Sangue Fidas di Fornaci a Il Sorriso di Francesco e altre realtà locali.

“L’idea - spiegano la sindaca di Barga Caterina Campani e il presidente del Cipaf Giuseppe Santi – è proprio quella di coinvolgere il territorio locale e soprattutto le sue associazioni nella promozione e nell’animazione del paese. Tutti insieme per rendere più bella ed accogliente Fornaci durante le festività: l’illuminazione natalizia farà il resto. Fornaci di Barga per le feste soprattutto diventa un salotto accogliente e capace di incontrare i gusti di tutti: un luogo ideale dove ritrovarsi insieme, fare acquisti per i regali di Natale, partecipare a uno dei tanti appuntamenti in programma”. Si inizia il 2 dicembre e si va avanti fino al 5 gennaio: ogni fine settimana, il sabato, si terranno in piazza i mercatini artigianali di Natale, mentre, la domenica, il Circolino di Fornaci 2.0 ospiterà, grazie all’impegno delle associazioni, una serie di laboratori creativi e natalizi per i bambini, ma anche un “Cinenatale” con tanti film a tema e altre iniziative.

Le stanze della ex scuola del paese accoglieranno il salotto di Babbo Natale che sarà presente ogni fine settimana assieme a uno speciale percorso natalizio, con i folletti di Natale della Compagnia Il Circo e La Luna e tante idee di intrattenimento. La piazza IV Novembre, dentro e fuori dalla scuola, sarà il cuore pulsante delle festività a Fornaci che diventerà un vero “Christmas Village”, ossia un villaggio di Natale con la consueta illuminazione natalizia. I negozi saranno aperti tutte le domeniche, 8 dicembre compreso.