La macchina elettrica del Conte Carli in mostra permanente

Dall’agosto scorso, a Castelnuovo, è diventata punto di riferimento e di attrazione per turisti e paesani che transitano in via Fulvio Testi, davanti al loggiato Porta, la stanza- museo, allestita dall’Associazione Conte Carli con il presidente Maurizio Donati, grazie al sostegno del Lions Club Garfagnana, oggi presieduto dal dottor Maurizio Lunardi, con la presenza del veicolo elettrico (foto) costruito a Castelnuovo dal conte Giuseppe Carli tra il 1980 e il 1981 in una officina della sua omonima fabbrica di tessuti.

Questa tipologia di vettura, concepita agli albori dell’automobilismo come alternativa ai veicoli a vapore e a petrolio, veniva descritta positivamente nelle cronache delle riviste e giornali dell’epoca tra cui il Corriere della Garfagnana, l’Elettricità di Milano, Le petit Journal di Parigi e la rivista Locomotion. Il conte Carli iscrisse il veicolo alla competizione automobilistica "Parigi –Rouen" che ebbe luogo il 22 luglio 1894. La macchina è stata ricostruita alcuni anni fa come quella originaria a cura degli alunni e docenti dell’Istituto Professionale "Simone Simoni" e dell’Istituto tecnico-tecnologico "Francesco Vecchiacchi".

Dino Magistrelli