La libreria sulla collina è l’opera di Alba Donati Oggi alla Croce Verde

L’amore per i libri, la riscoperta delle proprie origini ma anche, e forse soprattutto, la voglia di lottare per un futuro migliore: queste e molte altre tematiche saranno al centro dell’evento Ritorno a casa, organizzato dalla Croce Verde di Lucca nell’ambito delle celebrazioni per i suoi 130 anni di attività, durante il quale la poetessa e critica letteraria Alba Donati presenterà il suo ultimo libro La libreria sulla collina. L’incontro, realizzato con il contributo della libreria Ubik e a ingresso libero, si terrà sabato 18 febbraio, alle 16.30, presso i locali della sede centrale dell’Associazione (v.le Castracani 468D) e vedrà anche la partecipazione di Francesca Fazzi e Massimo Marsili, che dialogheranno con la scrittrice. Nella sua opera, Alba Donati ripercorre la realizzazione della libreria Sopra la penna nel suo borgo d’origine, Lucignana. Un azzardo, a detta di molti, che si rivela

vincente: tra numerose difficoltà e vicissitudini, la libreria è diventata infatti un luogo di pellegrinaggio letterario, nonché uno dei negozi di libri più affascinanti di tutta Europa.