La “Libertas“ lucchese Domani è il giorno del grande omaggio targato "La Nazione"

Una giornata di sole primaverile ha baciato ieri mattina la presentazione della nuova iniziativa editoriale targata “Qn - La Nazione“. E l’entusiasmo si è fatto sentire alla casermetta San Donato sede della Fondazione Antica Zecca di Lucca, location ideale per il lancio ufficiale dell’iniziativa. Domani dunque tutti coloro che si recheranno in edicola per acquistare una copia de La Nazione di Lucca (lo sottolineiamo ancora una volta poiché la proposta editoriale è valida solo per l’edizione lucchese, ndr) riceveranno in omaggio una moneta di colore dorato che riporta su una faccia l’arme della città “Lucensis Respublica” e – al centro dello stemma – la scritta “Libertas”. La moneta in questione riproduce il dritto della “Doppia“ del 1749: anche la data è simbolica per la nostra città poiché l’8 aprile del 1369 infatti il popolo lucchese ritrovò la sua perduta libertà e indipendenza dal dominio pisano grazie alla discesa in Italia di Carlo IV di Boemia imperatore del Sacro Romano Impero.

Dicevamo entusiasmo per questa iniziativa, perché mentre sul maxi schermo della casermetta si proiettavano le immagini della moneta, non sono mancate parole di elogio arrivate dai numerosi ospiti che non hanno voluto mancare all’appuntamento. A fare gli onori di casa Alessandro Colombini e Roberto Orlandi, rispettivamente presidente e commissario della Fondazione Antica Zecca di Lucca; presenti dunque Ilaria Del Bianco presidente dei Lucchesi nel Mondo, e i partner che hanno reso possibile questa straordinaria iniziativa editoriale coordinata da Speed Lucca: parliamo cioè degli sponsor rappresentati ieri da Sonia Bernicchi (Industrie Cartarie Pieretti), Nicola Giannecchini (Gruppo Giannecchini), Sara Giovannini (Confcommercio), Michele Serafini (Concessionaria Lucar); assente Tarabori Agricoltura & Giardinaggio per un impegno familiare. Presenti poi tra gli altri Guglielmo Vezzosi (Coordinatore iniziative speciali La Nazione), Paolo Petrozzino (Speed Lucca agenzia pubblicitaria de La Nazione) e Francesco Meucci caposervizio de La Nazione di Lucca.

Cristiano Consorti