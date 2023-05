La leggenda Hanoi Rocks svelata da Aurelio Pasini Domani a ingresso libero

L’ultimo appuntamento prima della pausa estiva di Friday I’m In Love è affidato al giornalista Aurelio Pasini che domani venerdì 26 maggio a partire dalle 21.15, ci porta alla scoperta di un gruppo che forse molti non conoscono, ma che ha influenzato molta della musica che ascoltiamo oggi: gli Hanoi Rocks. Pasini ci farà conoscere la band finlandese la cui eco si trova ancora nella musica di molte band rock, sebbene gli Hanoi Rocks siano nati nel 1979 e siano stati attivi principalmente nella prima metà degli Anni Ottanta e abbiano avuto una vita relativamente breve. La loro musica si ispira a gruppi quali i New York Dolls, i The Stooges e i Rolling Stones e fonde elementi hard rock, punk, garage e glam rock. Nonostante non siano mai arrivati al grande successo, a loro si deve la nascita dello sleaze glam – un sottogenere del glam metal – che si svilupperà negli anni successivi, tanto da farli divenire punti di riferimento per la musica di band quali i Guns N’Roses, Faster Pussycat, Skid Row e Jetboy. Ingresso libero.