“La leggenda degli unici“, è il nuovo fantasy di Alessandro Ricci

In occasione dell’uscita in tutte le librerie di Italia, Alessandro Ricci presenta a Castelnuovo di Garfagnana, il suo “La leggenda degli Unici“, romanzo fantasy della trilogia I Racconti di Elmoni pubblicato dalla Solferino Editore. L’appuntamento è per venerdì alle 18 nella Rocca Ariostesca, sede del Comune di Castelnuovo Garfagnana. Insieme all’autore interverranno Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo, Niccolò Roni, consigliere delegato alla cultura, Sergio Talenti, giornalista di Noi Tv e poeta, Debora Pioli, moderatrice dell’incontro. La presentazione di Castelnuovo, scelta dall’autore perché sua cittadina natale, inaugura un fitto tour di presentazioni che parte dalla Garfagnana, Lucca e prosegue in tutta Italia.

La Leggenda degli Unici di Alessandro Ricci è l’esordio di un universo letterario che incanterà gli amanti del fantasy: “L’incontro narrativo tra la magia di Harry Potter e la suspence di Stranger Things. Un romanzo costruito come una partita di Dungeons & Dragons: una volta iniziato smettere sarà impossibile”(Solferino Libri).

Alessandro Ricci (Castelnuovo di Garfagnana, 1981) è autore di libri per ragazzi. Appassionato sognatore da tutta la vita, fin dall’infanzia impiega gran parte del tempo a inventare storie e mondi fantastici. Ha esordito con la Nps edizioni pubblicando tre romanzi e una raccolta di favole. Già finalista del concorso indetto da Salani Editore “Scrittori si diventa”, ha vinto il Premio Andersen - Baia delle Favole 2023.