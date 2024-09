La grande tombolata in piazza. Si rinnova la bella tradizione

Grande successo per la tradizionale tombola di piazza Umberto a Castelnuovo per la Domenica della Fiera, in questa edizione 2024, che aveva fissato anche il montepremi più ricco, con mille euro per la tombola finale, promossa ed organizzata dalla Pro Loco di Castelnuovo, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e grazie ai tanti giovani volontari per la vendita delle cartelle. Circa duemila cartelle sono state vendute e quasi duemila persone hanno ascoltato con il naso all’insù, verso il balcone della Rocca Ariostesca, la voce di Sandro Lana che annunciava i numeri estratti dalla storica urna da alcuni bambini. Prima il raggiungimento della cinquina con un premio di 250 euro, poi la decina o decimina, raggiunta in contemporanea da due persone, che si sono divise il premio di 500 euro e infine la tombola vinta da Tiziano Innocenti, noto commerciante di Castelnuovo. "Non avevo mai vinto nulla prima di ora - ci dice Tiziano Innocenti – alle varie lotterie. Sono felice di avere vinto la storica tombola nella mia Castelnuovo. Il mattino presto con amici ero stato a Gorfigliano in località Segheria, dove sorge la cappellina del Madonna dei cavatori. Nel tardo pomeriggio, da buon castelnuovese e garfagnino non potevo mancare alla storica tombola. Ho acquistato quattro cartelle a una postazione dove inizia la Barchetta e mi sono messo in attesa dell’inizio della manifestazione. Le mie cartelle non promettevano niente di buono. A un certo punto ero circondato da gente a cui mancava soltanto un numero per fare tombola, mentre io ero ancora a meno quattro. Mi ero messo l’animo in pace, quando sono usciti i miei quattro numeri mancanti, uno dietro l’altro".

Tiziano, ha pensato a fare un dono dopo questa vincita. "Sicuramente, per prima cosa un mazzo di fiori in più sulla tomba di mia moglie Renata nel cimitero di Migliano di Fosciandora. Anche a lei piaceva giocare ogni anno alla tombola della domenica della Fiera a Castelnuovo". Tra i privilegi che il Duca Niccolò D’Este concesse a Castelnuovo nel 1430, c’era anche il permesso di poter effettuare una grande fiera la prima domenica di settembre. Da allora Castelnuovo ha mantenuto questa tradizione, arricchendola poi dal secolo scorso della tradizionale Tombola in piazza Umberto, luna park e altre iniziative.

Dino Magistrelli