La Giunta nazionale della FIT ospite di Confcommercio. Riflettori sull’ex Manifattura

Ospitata ieri a palazzo Sani, sede di Confcommercio, la Giunta Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, l’organo collegiale più alto in carica della Federazione, investita di alti poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della FIT, con il suo presidente nazionale Mario Antonelli, il vice presidente vicario Giovanni Catelli e il vice presidente Emanuele Marinoni. All’evento sono intervenuti anche il vicesindaco, Giovanni Minniti, oltre al presidente della Confcommercio Lucca, Ademaro Cordoni. La Federazione Tabaccai – aderente a Confcommercio - è l’associazione di categoria che rappresenta i Rivenditori di Generi di Monopolio. Ai suoi 48 mila associati, la quasi totalità delle rivendite, offre servizi di consulenza e di tutela in riferimento a tutte le materie inerenti la loro attività professionale con particolare riguardo i tabacchi ed il Gioco del Lotto, predispone ricorsi avverso procedimenti amministrativi e offre assistenza in materia di discipline di Commercio.

Nella giornata di oggi la Giunta Nazionale FIT sarà ospite nel complesso dell’ex Manifattura Tabacchi di Lucca, al centro di un importante progetto di riqualificazione e valorizzazione.