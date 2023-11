La giornata del diabete. Domani visite gratuite con i professionisti Asl

Si rinnova a Lucca l’appuntamento con la Giornata mondiale del diabete. Domani, tre giorni prima della ricorrenza ufficiale, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17, i professionisti della Diabetologia e della Medicina dello sport saranno presenti alla Casermetta di Porta S. Maria (Porta Giannotti), mettendosi a disposizione della cittadinanza per una giornata all’insegna della prevenzione e dell’informazione su una malattia molto diffusa a livello mondiale. Come già avvenuto negli anni scorsi tutti i cittadini (a maggior ragione se non diabetici) potranno incontrare un diabetologo, un infermiere, un podologo, un dietista, un medico sportivo, per approfondire con loro i dubbi e problemi, partendo dal concetto, ormai consolidato, che il diabete coinvolge oggi tutta la popolazione.