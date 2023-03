La fortuna di Dante Ne parla Silvia Marcucci nel giorno dedicato

In occasione del Dantedi’ 2023 per sabato 25 marzo la biblioteca statale assieme all’Associazione culturale Amici del Machiavelli APS, alla Società Dante Alighieri Lucca, all’ISI Machiavelli Paladini e Civitali, propone la conferenza di Silvia Marcucci La fortuna di Dante ieri e oggi. L’evento avrà luogo alle ore 10.30 di sabato nell’Aula Magna del Liceo classico N. Machiavelli e sarà trasmesso anche in streaming sul canale Youtube dell’Associazione Culturale “Amici del Machiavelli”. Silvia Marcucci è Presidente del Comitato di Lucca della Società “Dante Alighieri” e Vice-Presidente e Responsabile della Biblioteca della “Fondazione Silvestro Marcucci – Onlus”. Tra le sue numerose pubblicazioni sono da ricordare i due saggi Analisi e interpretazione dell’Hercules Oetaeus (Pisa, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 1997) e La scuola tra il XIII e il XV secolo. Figure di maestri esemplari.