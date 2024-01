“La fisica che ci piace“. Arriva il professor Schettini. Ma il compenso fa discutere

Un compenso netto di 4.995 euro più Iva, per un totale di 6.093 lordi per un intervento di circa 90 minuti dal titolo "La fisica che ci piace", previsto il prossimo 20 gennaio 2024, alle 21, all’Auditorium di Porcari. E’ quello che percepirà il professor Vincenzo Schettini nell’ambito della rassegna "Fuori dai margini", storie oltre l’ordinario che è già partita lo scorso 20 dicembre con la presenza nel paese famoso per la Torretta della criminologa Roberta Bruzzone. La conferma, sulla cifra che percepirà Schettini, è nella determinazione numero 834 dello scorso 18 dicembre. Il Comune, per il progetto, ha sentito il docente e influencer pugliese, il quale si è dichiarato disponibile e ha richiesto la somma 4.995 euro più IVA, per un totale di 6.093,90 euro come da preventivo ricevuto al Protocollo del Comune di Porcari numero 23750 del 18 dicembre scorso. Nel bilancio come saranno distribuite queste risorse? Quattromila euro saranno inseriti nel capitolo numero 6168/0 avente per oggetto "Spese prestazioni professionali settore sociale"; il resto nel capitolo numero 3500/3 "Progetti per i giovani".

La rassegna, dopo la Bruzzone, è proseguita il 28 dicembre con il cabarettista lucchese Francesco Fanucchi, che abbiamo visto di recente su Comedy Central e poi , nei prossimi giorni, il 10 gennaio, sarà la volta di Luca Trapanese, assessore al sociale del Comune di Napoli e padre di Alba, il caso che ha riaperto il dibattito su affidi e adozioni. La conclusione, il 20 gennaio, proprio con il professor Vincenzo Schettini, il cui cachet ha fatto discutere. "Le cifre sono esatte, ovviamente c’è chi non sarà d’accordo ma vi posso garantire che non ci sono state risorse che abbiamo tolto da altri settori – spiega l’assessore alla cultura Eleonora Lamandini – i compensi saranno onorati attingendo fondi che erano già stati messi in preventivo".

"Ad esempio, le Pari Opportunità per l’intervento di Roberta Bruzzone e per Schettini avevamo fatto dei bandi sul tema dei giovani e della lotta all’abbandono scolastico e Schettini parlerà di una materia anche difficile ma che incarna l’esempio di come si possa continuare l’impegno a scuola se le materie sono insegnate in maniera accattivante".

Massimo Stefanini