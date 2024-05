La festa della Repubblica. Celebrazioni con gli studenti

Definito dalla Prefettura il programma delle celebrazioni per il 78° Anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, in stretta collaborazione con i Comuni di Lucca e Pietrasanta, la Provincia di Lucca, l’Ufficio scolastico interprovinciale di Lucca e Massa Carrara, la Consulta studentesca provinciale e le altre Amministrazioni civili e militari coinvolte.

L’intensa giornata avrà inizio alle 8,40 a Lucca con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti di Piazza XX Settembre per proseguire presso il cortile del Liceo Scientifico “Vallisneri” che ospiterà la cerimonia militare curata dall’Arma dei Carabinieri con l’alzabandiera sulle note dell’Inno nazionale, la lettura del messaggio del Capo dello Stato e la consegna delle onorificenze di Cavaliere al merito della Repubblica italiana al Sig. Emanuele Cosentino ed al Sig. Giuseppe Andracchio.

La manifestazione continuerà all’interno della palestra dove, tra l’altro gli studenti dialogheranno con Carla Andreozzi - in rappresentanza dell’Istituto storico della Resistenza - sugli esiti di un sondaggio nelle scuole, dagli stessi ideato e condotto nelle scorse settimane, sul significato della Repubblica in chiave storica e di attualizzazione; gli studenti dell’Isi Pertini, dell’Isi di Barga e dell’Istituto comprensivo Lucca centro storico, presenteranno il trailer realizzato nell’ambito del progetto pilota “1 Ciak - 2 Punti di Vista”, volto alla realizzazione di prodotti audiovisivi sul fenomeno del “femminicidio”.

In perfetta continuità ideale e geografica, le celebrazioni in provincia di Lucca della Festa nazionale si sposteranno nella Piazza Duomo di Pietrasanta. In entrambe le città, l’Istituto Isi di Barga sarà presente con la reinterpretazione della bandiera italiana in chiave culinaria mentre i Sindaci, le Giunte e i Consigli Comunali, attraverso un video, rivolgeranno il proprio augurio ai cittadini della provincia di Lucca.

Speaker d’eccezione saranno i componenti della Consulta studentesca provinciale che hanno anche elaborato la locandina della manifestazione.