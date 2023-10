“La favola della principessa di gelo“. Turandot per i bambini al Puccini Museum

Torna domani, alle 15.30, l’appuntamento con FAMU – Giornata nazionale delle Famiglie al Museo, al Puccini Museum – Casa natale con la favola di Turandot raccontata da Gianni Luigi Colombo attraverso il suo Teatrino Kamishibai e bellissimi pannelli creati da lui stesso. La giornata nazionale delle Famiglie a Museo, oltre a favorire le attività dei musei di tutta Italia rivolte ai bambini e ai giovani, da sempre promuove valori come accessibilità e sostenibilità ed è per questo che quest’anno il Puccini Museum – Casa natale ha voluto coinvolgere l’Ente Nazionale Sordi – sezione Lucca in questa iniziativa. A seguire un laboratorio creativo in cui i ragazzi costruiranno un copricapo con materiali riciclati che li trasformerà in un personaggio dell’Opera stessa, dove sarà presente anche un’interprete LIS – Lingua dei Segni che affiancherà Gianni Colombo nel racconto e nello svolgimento del laboratorio. Evento consigliato per bambini dai 6 agli 11 anni. Durata due ore circa. Prenotazione obbligatoria. Costo: 7 euro. Per gli accompagnatori che volessero visitare il museo, biglietto ridotto. Per tutti i bambini un piccolo omaggio. Info e prenotazioni: 0583584028 - info@puccinimuseum.it.