La Fabbrica del Natale. Spazio ai bambini

Ci siamo. Villa Bottini da oggi diventa magicamente la Fabbrica del Natale. L’iniziativa, alla sua seconda edizione, propone nei tre fine settimana (da venerdì a domenica) precedenti al Natale una serie di attrazioni dedicate alle famiglie, e in modo particolare ai bambini, completamente gratuite e ad entrata libera.

Il taglio del nastro è previsto per oggi pomeriggio alle 15 e subito dopo arriverà Babbo Natale accompagnato da Elsa del Regno di Frozen. Ci saranno canti natalizi e uno spettacolo di trampolieri. E ancora, nel sotterrano di Villa Bottini, laboratori creativi a tema e lo spettacolo “L’incredibile Magia..da vicino”. Alle 17 nel giardino della villa andrà in scena uno spettacolo di giocoleria circense e alle 18.un aperitivo jazz in villa.

Il ricco programma della Fabbrica proseguirà questo fine settimana, domani e domenica, il pomeriggio dalle 15 alle 19, con l’incontro con Babbo Natale al quale i bambini potranno consegnare la propria letterina e con tanti laboratori e letture a tema natalizio dedicate ai più piccoli. Per questo primo week end della Fabbrica del Natale a villa Bottini sarà inoltre presente Fashion in flair regalo di Natale.

“Siamo veramente felici di essere riusciti anche quest’anno a realizzare una iniziativa dedicata al Natale completamente gratuita e aperta a tutti – afferma l’assessore alla cultura Mia Pisano – . Per questo è stato fondamentale da un parte l’apporto delle associazioni di volontariato locale, che anche per questa edizione hanno risposto con entusiasmo all’invito fatto dall’amministrazione comunale e dall’altra quello degli uffici, che con la loro dedizione hanno fatto, in più di un’occasione, la differenza. Spero che questo grande lavoro sia apprezzato dai cittadini, dalle famiglie, dai bambini. A villa Bottini mi auguro che tutti possano sentirsi a casa e che questa allegra fabbrica contribuisca ad allietare questi giorni che ci condurranno al Natale insieme”. Alla Fabbrica del Natale è prevista la presenza durante tutti i fine settimana di Babbo Natale accompagnato da Elsa del mondo di Frozen. Ci saranno poi laboratori per tutte le età, con letture, giochi, cucina, animazione con trampolieri, truccabimbi, teatro e giocoleria. E’ attivo il servizio di Baby Parking per fare acquisti, mentre i bambini giocano in sicurezza. E ancora concerti e aperitivi.

L.S.