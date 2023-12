La “Fabbrica del Natale“. Spazio a bimbi e famiglie

Ha preso il via ieri la seconda edizione dell’evento “La fabbrica del Natale“, che nei tre fine settimana prenatalizi, all’interno di Villa Bottini, ospita grandi appuntamenti per i bambini e le loro famiglie. Continua dunque la magia del Natale lucchese, con l’inaugurazione di una kermesse pronta a far risvegliare lo spirito natalizio. Tra spettacoli, laboratori, musica e canti famiglie e soprattutto bambini saranno immersi in un villaggio natalizio. Il famoso regno di Frozen con la sua Elsa e l’immancabile Babbo Natale, hanno preso la scena dell’iniziativa che è stata inaugurata con canti natalizi e saluti dalle istituzioni. L’evento, completamente ad accesso gratuito, sarà aperto dal venerdì alla domenica fino al Natale, con tanti progetti, spettacoli e appuntamenti immancabili: infatti, per il primo weekend Villa Bottini ospita anche la kermesse d’artigianato made in Italy con la sua versione natalizia molto amata in città, “Fashion in Flair, regalo di Natale“.

Il ricco programma della Fabbrica prosegue questo fine settimana, il pomeriggio dalle 15 alle 19, con l’incontro con Babbo Natale al quale i bambini potranno consegnare la propria letterina e con tanti laboratori e letture a tema natalizio dedicate ai più piccoli. Non mancheranno appuntamenti clamorosi anche per i prossimi fine settimana, da passare in compagnia di Elsa e il suo regno e Babbo Natale, prima che riparta per consegnare i regali. Inoltre, per tutti i genitori che desidereranno fare acquisti in libertà, l’evento mette a disposizione un Baby Parking, dove poter lasciare i bambini a divertirsi in totale sicurezza.

"Lieti e felici di aver ripetuto anche quest’anno la magia della Fabbrica del Natale. - afferma l’assessore Mia Pisano - Un’iniziativa completamente gratuita e aperta a tutti che crea una grande atmosfera in città e non fa che arricchire il nostro Magico Natale. A questa edizione anche le associazioni di volontariato hanno risposto con grande entusiasmo all’invito, facendo la differenza. Mi auguro che tutti possano sentirsi a casa e che questa allegra fabbrica contribuisca ad allietare questi giorni che ci condurranno al Natale insieme". Il programma completo si trova su www.comune.lucca.it e su www.turismo.lucca.it

R.G.