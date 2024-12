La Fabbrica del Natale a Lucca: concerti e laboratori creativi per un weekend magico

La Fabbrica del Natale raddoppia questo fine settimana. Accanto ai laboratori e ai giochi per i bimbi in vicolo San Carlo nei pomeriggi di oggi, domani e domenica, ci saranno infatti i concerti natalizi a palazzo Guinigi. Nel dettaglio oggi dalle 15 alle 19 il magico incontro con Babbo Natale e la Principessa del Natale, Frozen Christmas, lascia entrare la magia - laboratorio creativo, Gingerman, crea e decora il tuo omino di pan di zenzero con prenotazione obbligatoria a [email protected], e ancora Laboratorio Decoriamo il Natale e trucca bimbi, La Botteghina – laboratorio e pesca di beneficenza, Baby Yoga, con prenotazione obbligatoria a 3470392399 e Il tuo Natale perfetto- Gioca inventa e crea. A palazzo Guinigi alle 16 “Auguri in Musica” - Concerto del Magico Natale a cura dell’IC Ungaretti Lucca e alle 17.30 “Concerto di Natale” coro dell’Ensemble di voci femminili a cura di Concentus Lucensis. Domani in Vicolo San Carlo, oltre a incontrare Babbo Natale e la Principessa di Natale e a giocare nel laboratorio Frozen Christmas, i bambini troveranno anche il Laboratorio Decoriamo il Natale, La Botteghina e Snowman, ’omino di neve che profuma di Natale, con prenotazione obbligatoria a [email protected] e Giocateatro e Baby Parking, sempre con prenotazione obbligatoria a www.giocoteatro2024.eventbrite.it. Alle 16 in piazzale Verdi c’è il Vespanettone, a cura del Vespa di Lucca. A Palazzo Gunigi alle 16 “Note di Natale”- Concerto di Natale della Scuola dell’infanzia Il Giardino e la scuola di musica Lym Academy a cura di Emanuela Gennai e alle 18 “Meet the american song book”- Duo : Ugo Bongianni, Sara Maghelli, a cura di Circolo Lucca Jazz. In serata, alle 21.15 “Il Natale nell’Opera” – l’ensemble vocale e strumentale Brunier eseguirà arie d’opera e operetta e musiche natalizie, a cura di Ass. Laboratorio Brunier. Infine domenica in Vicolo San Carlo ci sarà Cartolina per Babbo Natale... un messaggio speciale!, con prenotazione obbligatoria a [email protected], Laboratorio Decoriamo il Natale, La Botteghina e Baby Yoga, sempre con prenotazione obbligatoria a 3470392399 e Magiche storie e magici giochi con i “Magicolieri”.

A Palazzo Guinigi alle 18 “Sestetto Jazz del Liceo Musicale A. Passaglia” con Eva Perin – voce, Sofia Ricciardi – pianoforte, Tommaso Magnani – chitarra, Bruno Sbragia – tromba, Jacopo Lippi – basso, Daniel Scott Phillips – batteria, a cura di Circolo Lucca Jazz. Alle ore 21.15 “Il Natale nell’Opera” – l’ensemble vocale e strumentale Brunier eseguirà arie d’opera e operetta e musiche natalizie, a cura di Ass. Laboratorio Brunier. La Fabbrica del Natale è realizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio e rientra nel cartellone Lucca Magico Natale. L’ingresso a tutte le iniziative e ai concerti è gratuito.

L.S.