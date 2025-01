La doppietta del Giro. La cronometro partirà da piazza Grande e passerà dalle Mura

Una doppietta, proprio come successe esattamente 40 anni fa, quando il Giro d’Italia, nelle edizioni 1984 e 1985 toccò Lucca per due volte consecutive. Quasi mezzo secolo dopo, sarà di nuovo così.

Cresce l’attesa per l’annuncio ufficiale del percorso della Carovana Rosa per l’edizione 2025: l’annuncio sarà dato lunedì prossimo. E, sembra ormai quasi scontato, vedrà i ciclisti far tappa ancora una volta a Lucca dopo l’edizione 2024.

Quest’anno, però, come riportato da numerose indiscrezioni nei mesi scorsi, con un fascino e una valorizzazione della città, se possibile, ancora maggiore.

Il Comune di Lucca, infatti, avrebbe trovato l’accordo con gli organizzatori (rimasti molto soddisfatti della tappa 2024) per far svolgere una delle cronometro della corsa tra Lucca e Pisa, la data, in attesa dell’ufficializzazione, è quella di martedì 20 maggio. E sarà in qualche modo storica, visto che il Giro d’Italia finirà per unire le due città storicamente divise dal campanile.

Da settimane gli esponenti delle due amministrazioni comunali sarebbero al lavoro per individuare iniziative in contemporanea e congiunte per valorizzare l’evento, una volta ufficialmente calendarizzato nel corso di una cerimonia che si terrà a Roma, come detto, a inizio settimana prossima. La macchina amministrativa è già a pieno regime, a conferma che ormai è tutto fatto.

Il bis dopo il passaggio di tappa dello scorso anno (che era tutt’altro che scontato) si preannuncia come una nuova importante vetrina per la città, per un evento la cui rilevanza mondiale è ormai ben nota.

Ma la scelta di Lucca per una cronometro garantirà ancora maggiore visibilità, perché le riprese televisive in diretta. mondovisione, a differenza del 2024, saranno per 4-5 ore tutte concentrate tra Lucca e Pisa, senza dimenticare che la Carovana osserverà un giorno di riposo il 19 maggio e dunque tutte le attenzioni saranno già dal giorno prima sulla città.

Quanto al percorso, salvo colpi di scena, prevederebbe la partenza da piazza Napoleone (nel 1984 quando il Giro partì da Lucca fu sulle Mura e anche in quel caso fu per una cronometro vinta da Francesco Moser poi trionfatore dell’edizione) per poi percorrere una larga fetta di Mura urbane e scendere all’altezza di Porta Elisa.

Da qui la carovana è destinata a spostarsi nei quartieri periferici in direzione di Pisa, percorrendo il Brennero e il foro di San Giuliano, per poi arrivare nella città della Torre Pendente con arrivo proprio nella piazza dei Miracoli.

Fabrizio Vincenti