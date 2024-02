La domenica mattina tutti al cinema Astra con “The Holdovers”

Tutti al cinema la domenica mattina per imparare anche, perchè no, un po’ di inglese. Il primo appuntamento di questa novità assoluta lanciata da Simone Gialdini, gestore delle Sale cittadine, e domenica 11 in cui appunto si alzerà il sipario su “Goodmorning Cinema!”. Con inizio alle ore 10.45 ogni domenica mattina al

Cinema Astra una proiezione di film di prima visione per ampliare l’offerta di spettacoli alla città.

Ogni mese un programma di quattro titoli per consentire di pianificare per tempo l’appuntamento agli spettatori; il primo ciclo propone titoli in lingua originale con sottotitoli in italiano, una richiesta crescente. “In programma per domenica “The holdovers”, candidato a 8 premi Oscar, diretto da Alexander Payne con uno straordinario Paul Giamatti. Invece il 18 febbraio sarà la volta di “Poor things”, il campione di incassi del momento candidato a 11 Premi Oscar, fra cui laprotagonista Emma Stone. Domenica 25 febbraio imperdibile “Bob Marley: one love”. Ticket prezzo unico a 6.50 euro (prevendite su www.luccacinema.it).