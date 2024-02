La Dogana apre in centro e assume personale

“La Dogana“ sbarca in centro storico, zona Porta San Pietro. “Adesso si può dire – dichiara Fabio Riccardo, fondatore e socio insieme a Mirko Galligani dell’attività che da otto anni è punto di riferimento della degustazione ad Altopascio, tutto prodotto in casa, dalla pasticceria delle colazioni, alle pietanze dei lunch, ai buffet dell’aperifood serale, con servizi di catering e da asporto – La Dogana apre a Lucca perché abbiamo sviluppato in questi anni un immenso amore e gratitudine per il nostro territorio“. Intanto sono partiti i lavori e soprattutto la ricerca per il personale di sala e al banco da impiegare in quella che sarà una nuova avventura del gusto. Per le candidature inviare il proprio curriculum a [email protected]. “Punteremo ancora come sempre sulla buona cucina e dei sapori, prodotti e fatti in casa, da degustare a tutte le ore per una cultura della buona tavola che qui è davvero protagonista“.