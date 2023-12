La cultura e il predicozzo natalizio

Meucci

Oppure, detto in altre parole, è un concorso che non si confà a chi nei fatti una capitale lo è già, come appunto Lucca. Fra le poche note positive c’è quindi il sindaco Mario Pardini che, capo cosparso di cenere, ammette che “anche quando non si vince, si impara“. A partire da oggi, concentriamoci dunque su quel che è abbiamo – ed è molto – a partire dal centenario di Puccini per il quale un fiume di soldi (altro che un milione...) aspettano solo di ricadere sul territorio. E impariamo a vincere in casa, magari cercando di chiudere questa brutta fase di dialettica politica che vede ogni giorno un’occasione di scontro – spesso un po’ fuori dalle righe – e di battaglia. Sicuramente a Roma avranno valutato il progetto nel suo complesso, ma certo che a qualcuno una città litigiosa e così troppo spesso ai ferri corti potrebbe non piacere. Sicché, i politici (tutti) potrebbero imparare anche da questa sconfitta ad abbassare un po’ i toni e ritrovare – quando è possibile – almeno un po’ di concordia. Qualche piccolo segnale c’era stato al consiglio comunale sulla via da intitolare al presidente Pertini, ma sono bastati un paio di giorni che fra destra e sinistra sono ricominciate le sberle. Lo sappiamo che assomiglia a un predicozzo natalizio e che senz’altro resterà tale, ma sentivamo di doverlo fare comunque.