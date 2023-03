La Cremeria Opera fa dieci anni E lancia la sfida “uomini vs gelato“

La Cremeria Opera compie i suoi primi 10 anni e invita a festeggiare in allegria, a tutto gusto e anche con un sano spirito di sfida questo appetitosissimo traguardo. Domani si aprono le “danze“ di un pomeriggio denso di appuntamenti e anche di premi in ballo: ben due fine settimana in una località italiana, più tessere sconto.

L’irresistibile invito a festeggiare insieme arriva dal titolare, Mirko Tognetti. “E’ il caso di dire che ce ne sarà per tutti i gusti – premette –. Si parte alle 15.30 di sabato (domani, ndr) alla sede di viale Luporini a Sant’Anna con il laboratorio del gelato riservato ai più piccoli. In realtà l’evento è già sold out. Avremo quasi 50 bambini che taglieranno la frutta, aggiungeranno gli ingredienti e prepareranno il gelato con la tenica moderna e spettacolare dell’azoto liquido. Poi assaggeranno seduta stante le loro creazioni“.

Poi, alle 17, spazio allo show cooking stellato, che vedrà ancora e sempre il gelato in veste di protagonista. Gli chef dei ristoranti Giglio e Tomei mostreranno quanto il gelato possa essere ingrediente sfizioso per la ristorazione e proporranno originali abbinamenti ai piatti. Alle 18.30 seguirà il taglio della torta e un momento di ringraziamento per questi dieci anni di attività della Cremeria Opera, all’evento sono state invitate le autorità. Non potrebbe mancare, per chi ha gusto, anche il tocco musicale, in questo caso garantito dalla scuola Jam Academy. In più per tutto l’evento i camerieri offriranno gli assaggi dei prodotti di pasticceria (Cremeria Opera non è solo gelato), non escluse le spettacolari torte da wedding.

E poi, gran finale, alle 21.30 l’attesissima “Men vs gelato“. “La sfida consiste nel mangiare mezzo chilo di gelato in cinque minuti – spiega Tognetti –. Se non ce la fai paghi il mezzo chilo e chi impiega meno tempo vince il fine settimana in una città italiana, grazie all’agenzia Bei Viaggi. Il gusto? A sorpresa, ma potrebbe rendere più ardua la prova“. Non basta. Per l’intera durata dell’evento sarà presente anche “L’Ape Regina“ che presenterà un gusto misterioso di gelato. Il primo che saprà individuare gli ingredienti vincerà pure lui un fantastico weekend. Ma sono in palio anche premi minori ma stuzzicanti, come carte fiday con importi omaggio da utilizzare come sconti. “Aspettiamo tutti per trascorrere insieme una splendida giornata all’insegna di divertimento, allegria e gusto“. Anche perchè le sorprese non finiscono qui.