La corsa in sostegno del Meyer: "Iscriviamo più squadre possibili"

"Vogliamo iscrivere alla corsa il maggior numero di squadre a nome del gruppo "Gli Amici della Campagna". Così dal piccolo borgo di Turritecava, nel comune di Gallicano, parte il messaggio alla partecipazione per la seconda edizione, organizzata dall’Associazione La Campagna Aps per domenica 9 febbraio, dell’evento sportivo e solidale "Run for Love" per il Meyer. Una passeggiata, corsa, o comunque la si voglia svolgere, organizzata dalla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer, per sostenere le attività di Play Therapy dei bambini ricoverati, che ha diverse caratteristiche particolari.

Intanto, visto l’avvicinarsi della giornata di San Valentino dedicata all’amore, in questo caso per l’ospedale pediatrico Meyer, e agli innamorati, che si celebrerà il 14 febbraio, la corsa si dovrà svolgere in coppia, con amici amiche, fidanzati, mariti, mogli e con chiunque si desideri godere di una passeggiata nel verde in buona compagnia e con una grande finalità di fondo. Il percorso si snoderà lungo la strada che da Turritecava, luogo di partenza, porteranno al borgo di Cardoso e viceversa, con una buona organizzazione che prevede anche l’accoglienza di due punti ristoro lungo il cammino.

In una prima fase di pre iscrizione sono stati già raggiunti oltre 500 euro, per una corsa che potrebbe essere anche virtuale o svolta in presenza del gruppo il 9 febbraio, come organizzata in autonomia nei giorni del 14, 15 e 16 febbraio.

"Potrete venire a camminare con noi nel giorno festivo fissato per l’evento - spiegano gli organizzatore da Turritecava -, oppure, semplicemente camminare da soli i venerdì, sabato e domenica successivi. Avete anche la possibilità di non camminare e farlo soltanto virtualmente effettuando, comunque, l’iscrizione di coppia per fare una donazione al Meyer. Per nostre esigenze organizzative abbiamo dovuto anticipare la passeggiata rispetto alle date indicate dal Meyer che, comunque, ha come slogan "Iscriviti e corri dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi".

La finalità è iscrivere il maggior numero di squadre a nome "Gli Amici della Campagna" e contribuire come Valle a questa bella iniziativa. L’iscrizione potrà essere fatta in loco anche la mattina stessa, per chi volesse, però, acquistare e indossare anche la maglia o lo scaldacollo personalizzati "Run for Love" dovrà contattarci nei giorni precedenti, in modo da darci il tempo di fare l’ordine". Collaborano all’evento anche l’Associazione "Vis Movendi, il Comitato Paesano di San Romano e Motrone e il Paese di Cardoso.

Fiorella Corti