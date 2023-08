La Corsa dei 100 Sport e tradizione

Un pomeriggio di festa e sport, per celebrare la storia del Comune. La Corsa dei 100 di Porcari, nata con le celebrazione dei 100 anni di fondazione del Comune di Porcari è giunta alla sua decima edizione diventando un imperdibile appuntamento podistico di metà agosto. Una vera e propria classica ormai, che si tiene ogni anno a cavallo della metà del mese estivo, stavolta si è corsa il 17. Grazie all’impegno dell’Atletica Porcari, sono stati oltre 300 i podisti competitivi al via che si sono sfidati in un percorso, anche impegnativo fatto di continui saliscendi che portano al periplo del famoso quercione millenario. I concorrenti hanno potuto usufruire dell’attrezzatura e dei servizi del campo sportivo.

Un bello spettacolo e una gara vissuta, nonostante le temperature non troppo favorevoli. Alle premiazione premio speciale offerto dalla famiglia di Marco Metteoni in memoria del figlio prematuramente scomparso, per rendere ancora più unica e speciale una tradizione già arrivata alla sua decima edizione. Servizio fotografico a cura della Ets-Regalami un sorriso.