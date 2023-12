La Corale festeggia 40 anni. Lunga giornata di festeggiamenti: "Un simbolo del territorio"

Grandi festeggiamenti e abbracci unanimi per uno dei gruppi musicali più importanti della Valle, La Corale Polifonica di Gallicano, che nei giorni scorsi ha compiuto i suoi primi 40 anni di attività sul territorio. Diretta da Don Fiorenzo Toti, parroco di Gallicano, In questi anni di attività ha tenuto numerosi concerti e ha partecipato a svariate manifestazioni regionali e nazionali, riscuotendo sempre il plauso dei pubblico. Annualmente organizza nella propria sede una rassegna di canto corale. La Corale Polifonica di Gallicano, formata da 34 cantori divisi nelle quattro classiche sezioni polifoniche, come soprani, contralti e tenori, è stata fondata nel 1983 con lo scopo di animare l’assemblea liturgica parrocchiale e gustare al contempo la bellezza del canto corale polifonico. Da ricordare, tra i tanti appuntamenti di rilievo, il 1987, anno nel quale la Corale è stata ricevuta in udienza dal Papa, allora Giovanni Paolo II, esimendosi alla sua presenza e l’incisione di alcuni brani come commento musicale di una produzione di Radio Vaticana. Nel 2004, con un concerto tenutosi il 17 Dicembre nella chiesa di San Paolino a Lucca, ha rappresentato la provincia di Lucca nell’ambito della manifestazione solidale Telethon, mentre tra i vari Cd divulgativi della loro opera, impossibile non menzionare il contributo offerto nel 2013 alla produzione del DVD "Per non dimenticare", in occasione del sessantesimo anniversario dell’ incidente alla Sipe Nobel di Gallicano. Una ricorrenza quarantennale durata tutta la giornata, iniziata con la liturgia di un partecipato Concerto di Canto Polifonico nella Chiesa di San Iacopo e conclusasi con una cena nel ristorante Il Sassone di Fobbia. Presente anche il consigliere regionale Mario Puppa. "Ho portato i saluti ufficiali della nostra Regione Toscana - ha commentato consegnando nelle mani del Presidente della Corale, Guido Montagnani, il gagliardetto rappresentativo con raffigurato il Pegaso alato -. Un simbolo, questo, che ben rappresenta lo spirito della Corale; un cavallo forte, tenace e dedito al lavoro quotidiano, ma con le ali simbolo di leggerezza, spiritualità e sogno. Per quaranta anni le donne e gli uomini di questo coeso gruppo, guidati dal maestro don Fiorenzo Toti, hanno intervallato la loro vita con la bella musica, la cultura, l’amicizia e l’amore per il territorio".

Fiorella Corti