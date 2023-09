La coppa parla anche lucchese. Capasso e Bonaventuri protagonistidella Nazionale di calcio amputati

Grande impresa della Nazionale di Calcio Amputati, con protagonisti il lucchese Paolo Capasso, capocannoniere della Serie A e l’arcigno difensore David Bonaventuri di Montefegatesi, che vince la Nations League Divisione B svoltasi ad Annecy in Francia.

Un successo sperato alla vigilia dagli Azzurri di Renzo Vergnani, dopo lo storico risultato dello scorso anno quando raggiunsero i quarti di finale ai Mondiali di Instanbul. Il trionfo è maturato dopo l’esordio vittorioso contro la Germania (3-0), il successo contro l’Irlanda (2-1) e la vittoria netta sulla Francia (2-0) nella partita finale. I transalpini padroni di casa sono stati dominati alla grande dagli Azzurri nel corso di tutta la partita.

Tra i protagonisti, come detto, i lucchesi Paolo Capasso premiato come miglior giocatore, devastante sulla fascia azzurra in tutte le partite e David Bonaventuri, beniamino di Bagni di Lucca, insuperabile in difesa, dove ha inanellato una serie di prestazioni ad alto livello nel corso del torneo. Con questo successo internazionale la Nazionale Italiana Amputati si conferma tra le più forti, se non la migliore, in Europa, dopo pochi anni di attività. Raggiante il commissario Tecnico Renzo Vergnani: "Ci eravamo preparati al meglio, con coscienza ed entusiasmo, perché sapevamo che un grosso risultato poteva essere alla nostra portata. Fin dalla prima vittoriosa partita con la Germania ci siamo espressi molto bene sul campo".

Gioia e soddisfazione anche da parte di David Bonaventuri: "Ci siamo allenati molto bene in estate e siamo sempre stati un gruppo affiatato, consapevole dei propri mezzi. Avevamo la convinzione di poter arrivare fino in fondo alla competizione e ci siamo riusciti alla grande, portando a casa la Coppa. Un’emozione unica!".

Con questa vittoria gli Azzurri sono passati in divisione A, elite europea calcio amputati.

Marco Nicoli