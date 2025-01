La comunità piange Lino Tognocchi

La comunità di Gallicano è piombata nel baratro del dolore e del cordoglio per l’improvvisa perdita di un concittadino molto conosciuto e amato, Lino Tognocchi di 69 anni (in foto Borghesi), vittima di un malore fatale mentre si trovava in vacanza in Thailandia.

E con Gallicano piange anche l’intera Valle del Serchio. Apprezzato professore in scienze motorie, calciatore, allenatore e sempre presente nelle iniziative paesane di volontariato e di promozione del suo territorio, Lino Tognocchi, affettuosamente detto Linetto, viene ricordato in queste ore da una miriade di persone che manifestano il loro cordoglio riempiendo i principali social media di parole piene di affetto misto a dolore. Tra questi, compagni di calcio, di avventure, di uscite del Palio di San Jacopo, amici, colleghi e, non ultimo, anche il sindaco di Gallicano, David Saisi.

"È davvero un dolore immenso doverti salutare così - scrive - . Per tantissimi di noi, per chi ti ha conosciuto, era impossibile non volerti bene. Caro Lino lasci un grande vuoto, ma anche tantissimi e indelebili ricordi che rimarranno nei nostri cuori, nelle nostre menti e nei nostri discorsi. Condoglianze a tutta la famiglia". In lutto anche le società calcistiche della Valle, oltre che la Us Gallicano e l’Us Fornaci che lo hanno maggiormente vissuto negli anni, ma anche, tra i tanti, gli associati dell’Unitre locale e il nutrito Gruppo Sbandieratori e Musici di Gallicano.

"Con grande dolore e rispetto - scrivono i giovani e gli storici componenti del Gruppo Sbandieratori e Musici - ci stringiamo attorno alla famiglia del professor Lino Tognocchi. La sua passione, dedizione e amore per l’insegnamento hanno arricchito e formato intere generazioni, tanto a scuola quanto nei corsi estivi. La sua eredità vivrà nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprendere da lui. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia". "Con lui abbiamo condiviso momenti di gioia e di amicizia e lo ricordiamo sempre in mezzo ai giovani, animatore dei corsi estivi - scrivono dall’Università della Terza età di Gallicano - . Calciatore provetto nei campionati di calcio, nei tornei estivi legati al Palio di San Jacopo, come volontario in attività rivolte sempre alla sua comunità. Lo ricorderemo per sempre".

Fio. Co.