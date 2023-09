La Compagnia Invicta di Lucca al 44° Concorso di Laives

La Compagnia Invicta di S. Maria a Colle, con la sua attuale commedia “La panacea di tutti i mali”, tre atti brillantissimi di Antonella Zucchini – riveduta in vernacolo lucchese dal nostro regista Cataldo Fambrini –, è stata ammessa al 44° Concorso Nazionale di teatro dialettale che la Filodrammatica di Laives (Bolzano) ha programmato nel periodo Ottobre 2023 – Marzo 2024. Al concorso potevano essere ammesse Compagnie e Gruppi Teatrali non professionisti residenti nell’intero territorio della Repubblica Italiana con un testo esclusivamente dialettale (comprensibile). Il programma del concorso prevede 10 spettacoli che si terranno nel periodo 20 Ottobre 2023 - 8 Marzo 2024. Le compagnie ammesse provengono da diversi parti dell’Italia: si va dal nord (Bolzano, Trieste, Trento, Venezia e Verona) al Centro (Lucca e Macerata) fino al Sud (Napoli, Taranto e Agrigento). La Compagnia Invicta sarà in scena la sera di venerdì 1 dicembre 2023 alle AL Teatro dei Filodrammatici “Gino Coseri” di Laives (BZ).