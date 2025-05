’’La compagnia degli sfasati’’. Un successo lo spettacolo teatrale del gruppo Volontari della solidarietà

E‘ stato un successo quello ottenuto giovedì sera al cinema Roma dallo spettacolo teatrale che ha visto come protagonisti i "ragazzi" del Gruppo Volontari della Solidarietà, riuniti nel gruppo affiatato il cui nome è stato coniato per l’occasione, la Compagnia degli Sfasati. Il cinema Roma era davvero pieno zeppo di gente venuta ad assistere e ad applaudire con convinzione e partecipazione al lavoro presentato dai ragazzi. Non sono mancati anche ospiti speciali, a cominciare dal prefetto Giusi Scaduto, accompagnata nell’occasione dal comandante della Compagnia CC di Castelnuovo Maggiore Biagio Oddo, dal comandante della stazione di Barga M.llo Marcello de Cosmi e dalla prima cittadina di Barga Caterina Campani.

Sul palco, a fare gli onori di casa c’era naturalmente il presidente del GVS Francesco Feniello insieme al suo fido vice Enrico Peccioli, particolarmente orgogliosi dell’impegno e del nuovo impegno artistico che ha riguardato i "ragazzi" che hanno presentato un lavoro dedicato all’emigrazione barghigiana in Scozia, scritto e diretto da Gioconda Lorenzini, dal titolo "Il Primetto è ‘ito’ in Scozia". Cristina Saisi è stata la spalla destra, anzi la trave portante su cui si è poggiato l’intero lavoro, conducendo al meglio i ragazzi, anche come voce narrante, grazie anche a tanti bravi volontari del GVS. A completare lo spettacolo anche le musiche di Blue Moon di Gramolazzo e la partecipazione del mezzo soprano Agnese Cordasco. E’ stata una bella serata, nella quale i protagonisti si sono distinti per impegno ed anche per simpatia e ironia, che ha permesso di raccontare in chiave scenica, pagine di vita degli emigranti barghigiani in Scozia. Il Prefetto prima dell’inizio ha ringraziato il GVS ed i suoi attori per averle fatto conoscere alcuni aspetti d ella storia dell’emigrazione barghigiana, ma anche per aver dimostrato quanto sa esprimere a livello di valori umani e condivisione la comunità barghigiana.

La sindaca Caterina Campani ha sottolineato il loro impegno per valorizzare la storia dell’emigrazione in Scozia; un legame che la prossima settimana si rinsalderà ulteriormente con un nuovo viaggio di scambi commerciali e culturali in Scozia, dove porterà, ha detto, il messaggio dei ragazzi del GVS.

L.G.