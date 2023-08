La città tutta pulita all’alba ‘Grazie Sistema Ambiente‘

“Sabato abbiamo vissuto una grande serata con la Notte Bianca di Lucca. Un successo che si è rinnovato insieme all’offerta culturale: ricordiamo infatti che per la prima volta erano aperti i musei nazionali e sono state avviate nuove importanti collaborazioni, richiamando nelle strade e nelle piazze un pubblico di decine di migliaia di persone“.

Questo il commento del sindaco, Mario Pardini, che poi ricorda come ”dietro ogni successo c’è la pianificazione necessaria per lo svolgimento in sicurezza di un evento così grande e complesso. E c’è naturalmente anche l’organizzazione di chi - alla fine, mentre tutti vanno a letto dopo una notte di divertimento - rimette in ordine la città nel più breve tempo possibile”.

E in effetti ieri mattina all’alba la città era già pronta ad accogliere tutti, splendida e ‘garbata‘ come sempre. ”Doveroso – dice dunque Pardini – ringraziare Sistema Ambiente, in tutte le sue anime, per il grande servizio“.

Un grazie al lavoro straordinario di tutto il personale di Sistema Ambiente arriva anche dalla presidente dell’azienda, Sandra Bianchi. “A ogni evento, piccolo o grande che sia – dice – segue un lavoro silenzioso e strategico volto a riportare la città alla sua bellezza e al suo decoro. Agli operatori di Sistema Ambiente, che entrano in azione per pulire, sistemare, rimuovere i rifiuti, e a tutto il personale vanno i miei più grandi ringraziamenti per il lavoro eccellente svolto”.